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Eskişehir'de dede torundan alkışlanacak hareket! Koli koli topladılar

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, 124 bin takipçi ile birlikte 6 ton kapak toplayarak 30’dan fazla kişiye umut olacak.

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Eskişehir'de yaşayan dede Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle sandalye almak için 13 yıldır mavi kapak toplayan ve bu sayede 430 kişiye umut olan ikili çalışmalarına devam ediyor. Son dönemde dede ve torun salgın nedeniyle kapak toplamayı azaltsalar da sosyal medyadaki destekçilerinin katkıları ile biriken 600 çuval kapağı anlaştıkları kırım fabrikasına teslim etti.

Takipçilerin ilgisinden son derece memnun olduğunu ifade eden dede Halit Aydoğan, kapakları tıra yükledikten sonra mutluluğunu "Bugün burada yüklemiş olduğumuz 600 çuval kapak yarın, 30’dan fazla kişiye tekerlekli sandalye olarak geri dönecektir. Şimdi sizler için kapakları verdim bu kapaklar her yaştan ihtiyaç sahibine sandalye olacak. Bu bulaşıcı hastalığın zorlaştırdığı şartlar bizi bir an olsun yıldıramadı. Biz, sizlerin yardımıyla tonlarca kapak topladık, yaptığınız hayırları Allah amel defterinizden eksik etmesin." sözleriyle anlattı.


“Hayır duaları bu yorgunluğu hafifletiyor”
Kapakların tıra yüklenmesinden sonra üzerindeki tatlı yorgunluğu ve mutluluğu anlatan torun Melike Sarıtaş ise "Bugün çok yorulduk ama bu yorgunluk güzel bir işin sonuncunda ortaya çıktı. Gülerek bize umutla bakan insanlar ve hayır duaları bu yorgunluğu hafifletiyor. 600 çuval ve tam olarak 6 ton gelen kapaklarımızı bugün Ankara’ya yolladık. Bu kapaklar evimizde kullandığımız plastik eşyalara dönüşerek ekonomimize katkı sağlayacak bunun yanında da çok önemli bir çevre temizliği sağlayacağız. Teslim ettiğimiz kapaklar ortalama 35-40 kişiyi sandalyesine kavuşturabileceğiz. Şu an şehir dışı olarak Trabzon, Ankara, Hakkâri bizden sandalye bekleyen illerimiz arasında ilk sırada. Eskişehir’de de bekleyen kişiler de var, destek olan tüm destekçilerimizden Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.

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