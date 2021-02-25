Koronayı fırsata çevirdi! Balıkesir'de mahalle arasında başladı Avrupa sıraya girdi
BALIKESİR'de 40 yaşındaki Ömür Yiğit, mahalle arasında başladığı işinde şimdi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor.
Balıkesir'de küçük bir imalathanede kolonya üreterek sektöre adım adan 40 yaşındaki kimyager Ömür Yiğit, işlerini büyüterek Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracata başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Yiğit, yüksek lisans eğitimini de tamamladı.
Balıkesir'de mahalle arasındaki imalathanede 2004'te kolonya üretmeye başlayan Yiğit, askerliğini yaptıktan sonra 2005'te bir kolonya markasını satın aldı.
Zamanla işlerini büyütüp Atatepe Sanayi Sitesi'nde günlük 2 ton kapasiteli fabrika kuran Yiğit, 50 kişiye istihdam sağlayarak 50 çeşit kolonya ve 140 farklı parfüm üretir hale geldi.
Yiğit'in firmasında üretilen ürünler arasında limon, tütün, zeytin çiçeği, saray çiçeği, mandalina, kiraz, safran, leylak, lavanta, yasemin, zambak, elif, aşk çiçeği, ecrin ve Balıkesir geceleri gibi kolonya çeşitleri bulunuyor.