Ayçiçek yağında gramaj hilesi! Aydın Ağaoğlu konuştu: Bu filmi daha önce gördük

Son aylarda fiyatı hızla artan ve bir türlü düşmeyen ayçiçek yağında, bu kez de gramajlar azaldı. Marketlerde su şişesi boyutlarında yarım litrelik, 4 buçuk litrelik yağlar dikkat çekiyor.

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Fiyatı dudak uçuklatan ayçiçek yağında, indirime gitmemekte direnen firmalar çareyi gramajları küçültmekte buldu. Yıllardır 1 litrelik ambalajla raflarda görmeye alışık olduğumuz ayçiçek yağı son birkaç haftadır yarım litrelik ‘su şişeleri’nin içine girdi. Vatandaş gramajların küçülmesini değil fiyatların düşmesini istiyor.

"Tepki söndürmek için oynanıyor"

CNN Türk'e konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu filmi daha öncede gördük bir ürünün fiyatı arttığı zaman tüketicinin tepkisini söndürmek amacıyla gramajlar ile oynanıyor” diyor.

Bu gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara yönelik Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik hazırladı ve bunun taslağı da yayınlandı. Yakında bu tür gramaj oyunu yapanlara da ciddi cezalar gelecek.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da duruma ilişkin paylaşımda bulundu: