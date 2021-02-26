BIST 1.475
DOLAR 7,34
EURO 8,91
ALTIN 416,54
HABER /  GÜNCEL

Bakan Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması! ABD mektubumuza yanıt vermedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'ABD'ye S-400 geriliminin çözümü için yazdığımız mektuba yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar, ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Teknik çözümlerin mümkün olduğunu söyleyen Akar, "Çözüm için yazdığımız mektuba yanıt verilmedi" dedi. 

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor.

AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı.

Doğu Akdeniz meselesi

Mavi Vatan'da menfaatlerimizi korumakta kararlıyız!

(TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz.

ABD ile S-400 gerilimi

S-400 milli bir meseledir, Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Çözüm için yazdığımız mektuba cevap verilmedi. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil kullanacağız.


S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şubat ayı 80 bin lira altına alınabilecek 2. el otomobiller... Araç alacaklar listeye dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yakın mesai arkadaşları Necmettin Erbakan'ı anlattı
Bursa Osmangazi'nin ilk belediye başkanıydı! Erhan Keleşoğlu hayatını kaybetti
6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu doğdu! Şanlıurfa'da gören şok oldu ilk defa karşılaştılar
6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu doğdu! Şanlıurfa'da gören şok oldu ilk defa karşılaştılar
Nijerya'da yatılı okula saldırı! Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz
Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı: Yıllar geçse de unutmayacağız
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Yaş sınırı değişti
Dış ticaretleri verileri açıklandı! Türkiye'nin ihracatı arttı ithalatı azaldı
Fenerbahçe'den Aaron Boupendza bombası!
Yorumlar 10 yorum