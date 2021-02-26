Bakan Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması! ABD mektubumuza yanıt vermedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'ABD'ye S-400 geriliminin çözümü için yazdığımız mektuba yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma bakanı Hulusi Akar, ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Teknik çözümlerin mümkün olduğunu söyleyen Akar, "Çözüm için yazdığımız mektuba yanıt verilmedi" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor.

AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı.

Doğu Akdeniz meselesi

Mavi Vatan'da menfaatlerimizi korumakta kararlıyız!

(TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz.

ABD ile S-400 gerilimi

S-400 milli bir meseledir, Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Çözüm için yazdığımız mektuba cevap verilmedi. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil kullanacağız.



S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.