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Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı: Yıllar geçse de unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum..." paylaşımı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı katliamının 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan'ın mesajı şöyle:

26  Şubat 1992

Yıllar geçse de unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı katliamının 29. yıl dönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost  ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.

Tek millet, iki devletiz... Türkiye olarak, haklı mücadelsinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

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