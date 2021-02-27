Erdoğan'a Kısıklı esnafından doğum günü sürprizi! Durdurup pasta kestiler
67. yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konutundan çıkarken Kısıklı esnafı doğum günü sürprizi yaptı. Gazetecilerin mikrofon uzattığı Cumhurbaşkanı, kutlama tebrikleri için teşekkür edip pastasını keserek ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları pek çok kutlama mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da ikamet ettiği Kısıklı'daki esnaf da bugünü es geçmedi.
Kısıklı esnafı, Cuma namazı için Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'ne gitmek için konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.
Tatlı ikramı
Cuma namazı için konutundan çıkan Erdoğan'ı kapıda bir grup esnaf ve gazeteci karşıladı.
Aracına binmeden önce tebrikleri kabul eden Cumhurbaşkanı, önce bir kutu tatlıyı çevresindekilere ikram etti.