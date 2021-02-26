Ali Koç'tan önce fırça sonra moral: Artık kendinize gelin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Zirvenin 3 puan gerisindeyiz. Yeni bir galibiyet serisiyle şampiyonluğa ulaşabiliriz” sözleriyle moral aşıladığı oyunculara “Artık kendinize gelin” diyerek fırça attı.

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Göztepe yenilgisiyle krize giren Fenerbahçe’de taraftarın hedef tahtasına koyduğu Teknik Direktör Erol Bulut’a sahip çıkan Başkan Ali Koç, futbolculara sert uyarılar yaptı. Henüz kaybedilmiş bir şey olmadığını belirten Koç, “Zirvenin 3 puan gerisindeyiz. Yeni bir galibiyet serisiyle şampiyonluğa ulaşabiliriz” sözleriyle moral aşıladığı oyunculara “Artık kendinize gelin” dedi. Koç, “Fenerbahçe’de oynadığınızı hatırlayın. Bu forma altında isyan etmeyen, savaşmayan bir oyun olmaz. Trabzon karşısında herkes elini taşın altına koysun” çıkışında bulundu.

Umutlar yeşerecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ali Koç gibi Sportif Direktör Emre Belözoğlu da takıma düzenli olarak uyarılarda bulunuyor. İdari Koordinatör Selçuk Şahin’le birlikte Samandıra’da yoğun mesai yapan Belözoğlu, oyuncularla birebir toplantılar gerçekleştirerek âdeta beyin yıkıyor. Kaos ortamını bir an önce sonlandırmak adına takımın tecrübeli isimlerinin de görüşlerini alan Belözoğlu’nun Samandıra’da disiplini sağlamak adına yeni kuralları hayata geçirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Sarı lacivertliler, Trabzon’dan 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda yeni bir sayfa açacaklarına inanıyor.

Gustavo çabası

Sağlık heyeti, yokluğu en çok hissedilen oyuncu olan Gustavo’yu Trabzon’a yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak sakatlığı büyük ölçüde geçse de sambacının, idman ve maç eksiği sebebiyle bu zorlu maçta forma giymesi mümkün görünmüyor. İrfan'ın kadroda olması ve yedek soyunması bekleniyor.

Bizler inandık

Göztepe mağlubiyetiyle şampiyonluk hesapları sekteye uğrasa da Fenerbahçe zafer inancını koruyor. Teknik direktör Erol Bulut, “Oynanacak 15 maç, kazanılacak 45 puan var” sözleriyle oyuncularına seri hedefi koyarken takım da bunu başarabileceğine inanıyor.

Bulut’la devam

Henüz tam sezonu tek bir teknik adamla tamamlayamayan Başkan Ali Koç, Erol Bulut’la ilke imza atmayı hedefliyor. Teknik heyet değişikliğinin yarardan ziyade zarara yol açacağını düşünen yönetim, sezonu Bulut’la tamamlamayı hedefliyor. Trabzon’da olumsuz bir sonuç çıkması hâlinde dahi Başkan Koç’un Bulut’un arkasında durma kararı aldığı belirtiliyor.