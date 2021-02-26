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Diyarbakır’da kuyumcu ve berbere silahlı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde bir şahıs, husumetli olduğu kuyumcu ve berbere silahla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir saldırgan, husumetli olduğu kuyumcu ve berberin iş yerlerinin önüne gelerek tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın ardından saldırgan belinden çıkardığı silahla kuyumcu Yıldırım K. ve berber Sinan K.'ya birer el ateş etti. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yıldırım K.'nın geçtiğimiz aylarda da silahlı saldırıya uğradığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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