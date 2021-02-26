BIST 1.479
DOLAR 7,36
EURO 8,93
ALTIN 415,61
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Abone ol

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 Irak ve Suriye uyruklunun gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da miras olayı yalan deyip gerçeği anlattı: Katilin evli kızı...
Lider Galatasaray'ın konuğu BB Erzurumspor
İlham Aliyev: Hocalı Soykırımı'nın intikamını savaş meydanında aldık
Altında yükseliş öngörüsü tutmuştu! Teknik uzman Şatıroğlu yeni bir çıkış için tarih verdi
Altın fiyatları çıkıyor İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini
Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Mısır'dan olay açıklama
Çorum'da akıllara durgunluk veren kaza! Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil 800 metre ilerledi
Şubat kaç çekiyor 2021 ne zaman bitiyor
Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları olay oldu
Yayıncı kuruluş BeIN Sports, Fenerbahçe’ye dava açtı
Yorumlar 1 yorum