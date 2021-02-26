İlham Aliyev: Hocalı Soykırımı'nın intikamını savaş meydanında aldık

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hocalı katliamının yıl dönümünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kendi topraklarımızı işgalden kurtararak Hocalı Katliamı'nın kurbanlarının intikamını da aldık" dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Aliyev, 10'dan fazla ülkenin Hocalı Soykırımı'nı kabul ettiğini söyledi

İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

Hocalı Soykırımı, Ermenistan faşizminin bir sonucudur, savaş suçu işlemişlerdir. Şehirlerimizin ateşe verilmesi, şehirlerin bombalanması, Ermeni faşizminin tezahürüdür.

Hocalı Soykırımı kurbanlarının intikamını savaş meydanında aldık. Bugün Azerbaycan bölgede gösterdiği faaliyetlerle, bir daha aynı şeylere müsaade edilmemesi için adımlar atmaktadır. Soykırım, dünyada 10'dan fazla ülke tarafından kabul edilmektedir. Azerbaycan devleti, Hocalı Soykırımı'nın tanınması için çalışmalarına devam etmektedir. Biz bu kanlı cinayetin ne dünyada ne ülkemizde hiç unutulmamasını istiyoruz. Hiçbir zaman o duruma düşmeyip vatandaşlarımızı koruyabilelim.

Karabağ'da yaşananları bile Azerbaycan'ın üstüne atmaya çalışmaktadırlar.

"Ermenistan'da burhanlı vaziyet sürüyor''

Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesi sağlayan 10 Kasım mutabakatı ile ilgili "Muharebenin sonuçları değişmeden kalacak, beyanatın büyük kısmı icra edildi. Ermenistan’da oluşan vaziyete rağmen süreç devam edecek. Aksi takdirde daha kötü duruma düşecek. Yeni gerçeklerle yüzleşmek zorundalar" açıklamasını yaptı.

Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin süreci de değerlendiren Aliyev, "Protestolar Ermenistan devletini son derece sarstı. Ermenistan’da buhranlı vaziyet sürüyor, prensip olarak hiçbir ülkenin dahili işlerine karışmıyoruz" dedi.

Bu durumun sorumlusunun mevcut hükümet olduğuna işaret eden Aliyev, "Ermenistan şimdi çok ağır vaziyette. Bunun sebebi şimdiki ve önceki yönetimlerdir" ifadesini kullandı.