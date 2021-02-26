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Çorum'da akıllara durgunluk veren kaza! Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil 800 metre ilerledi

 ÇORUM'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkıp, devrilmeden yaklaşık 800 metre gitti. Araçtaki 1’i çocuk 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, görüntü ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Çorum'un Osmancık ilçesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 DR O27 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlerin üstünde hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 800 metre sonra durdu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, otomobilden indirilen 1’i çocuk, 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlerin üzerindeki otomobil ise çekici yardımı ile indirildi.

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