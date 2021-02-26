Yayıncı kuruluş BeIN Sports, Fenerbahçe’ye dava açtı

Süper Lig yayıncısı beIN Sports, Fenerbahçe'yi logolarının "beFAIR" olarak kullanması üzerine dava etti.

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Reuters’ın haberine göre; 2016’dan bu yana Süper Lig’in yayıncısı olan beIN Sports, Fenerbahçe’ye dava açtı. Sarı-lacivertli kulüp, beIN’i taraflı yayıncılık yaptığı gerekçesiyle eleştirerek maç önü ve maç sonu röportajlarda tepkisini göstermişti. Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular maçlardan önce ısınmaya “beFAIR” (Adil Ol) yazılı tişörtlerle çıkarak Süper Lig’in yayıncısını protesto etti.

”Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz”

Fenerbahçe’nin Ülker Stadı’nda oynadığı maçlarda protesto karşılaşma oynanırken de devam etti. Statta yer alan reklam panolarından ”Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz” mesajıyla tepki göstermişti. beIN Sports’tan Reuters’a konuşan iki kaynak, Çarşamba günü kurumun, orijinal logonun üzerinde oynama yaparak protestoda bulunan Fenerbahçe’ye karşı yasal işlem başlattığını açıkladı.

Haberde, Fenerbahçe’nin beIN’i VAR tekrarlarında manipüle etmek, rakiplerini de kayırarak tek taraflı yayınlar yapmakla suçladığı belirtildi.

''Yüzde yüz olmasa da bazı şeyleri aştığımızı düşünüyorum”

Kısa bir süre önce Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı görevine getirilen Rashed Al-Marri, Fenerbahçeli futbolcuların maç sonunda giydikleri tişörtlerle ilgili olarak, “Biz bir iki hafta bekleyelim dedik. Ama bir noktadan sonra siz bizim logomuzu illegal şekilde kullanırsanız bu problem olur. Tişörtleri çıkarın, ne söylemek istiyorsanız söyleyin hiçbir problem yok. Bazı şeylerin ihlalini yapmayalım artık. Yüzde yüz olmasa da bazı şeyleri aştığımızı düşünüyorum” demişti.

“Boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür”

Sözcü'ye konuşan Marri, “Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur” ifadelerini kullanmıştı.