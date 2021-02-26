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Van'da 4 çocuk babası adam aracının yanında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

VAN’ın Gürpınar ilçesinde görevli bir güvenlik korucusu aracının yanında ölü bulundu.

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Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hoşab Mahallesi Çöplük mevkinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı 38 yaşındaki A.Ö. adlı güvenlik korucusu, özel aracının yanında ölü bulundu. Evli ve 4 çocuk sahibi olan A.Ö.’nün kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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