Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi

ABD Savunma Bakanlığı, Joe Biden'ın talimatıyla Bağdat ve Erbil'deki roket saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'deki İran destekli gruplara ait tesislere hava saldırısı düzenledi.

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ABD'li bir savunma yetkilisi, Bağdat ve Erbil'deki roketli saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen ve İran'ın desteklediği Suriye'deki bir gruba ait hedefe saldırı düzenlediklerini teyit etti. Yetkili, saldırıya ilişkin detay vermezken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu iddia edildi.

Pentagon Sözcüsü açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulundu. Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti." ifadelerini kullandı.

"Orantılı bir şekilde icra edildi"

Saldırının DEAŞ karşıtı koalisyon ülkeleri ile danışılarak yapıldığını anlatan Kirby, bunun Irak ve Suriye'deki genel durumu tırmandırmamak için orantılı bir şekilde icra edildiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Irak'ın Erbil kentinde, ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına roketli saldırı düzenlenmiş, olayda bir sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, aralarında bir Amerikan askerinin de bulunduğu 8 kişi yaralanmıştı. Bu saldırının akabinde bir roketli saldırı da Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yapılmıştı.