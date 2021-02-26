Yusuf Yazıcı tarihe geçti! İşte UEFA Avrupa Ligin'nde son 16'ya kalan takımlar

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde turlayan takımlar belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 mağlup olarak turnuva dışında kaldı. Kupada bu sezonki gol sayısını 7'ye yükselten Yusuf, Benfica'dan Pizzi ile birlikte sezonun en skorer ismi konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanını aldı.

İki kez hat-trick yapmıştı

Grup aşamasındaki Sparta Prag ve Milan maçlarında "hat-trick" yapan 24 yaşındaki futbolcu, iki kez haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Yusuf'un Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynadığı 22 maçta da 7 golü bulunuyor.

Leicester City elendi

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı karşılaşmada Leicester City, Çekya ekibi Slavia Prag’a sahasında 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

Hakan Çalhanoğlu tur atladı

Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika forma giydiği Milan ise Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibi, ilk maçtaki 2-2’lik beraberliğin avantajıyla turladı.

Tottenham 4-0 Wolfsberger AC (İlk maç 4-1) / Çarşamba oynandı

Arsenal 3-2 Benfica (İlk maç 1-1)

Villarreal 2-1 Salzburg (İlk maç 2-0)

Rangers 5-2 Antwerp (İlk maç 4-3)

Hoffenheim 0-2 Molde (İlk maç 3-3)

Napoli 2-1 Granada (İlk maç 0-2)

Shakhtar 1-0 Maccabi Tel Aviv (İlk maç 2-0)

Ajax 2-1 Lille (İlk maç 2-1)

PSV 2-1 Olympiakos (İlk maç 2-4)

Roma 3-1 Braga (İlk maç 2-0)

Leicester City 0-2 Slavia Prag (İlk maç 0-0)

Manchester United 0-0 Real Sociedad (İlk maç 4-0)

Dinamo Zagreb 1-0 Krasnodar (İlk maç 3-2)

Bayer Leverkusen 0-2 Young Boys (İlk maç 3-4)

Milan 1-1 Kızılyıldız (İlk maç 2-2)

Club Brugge 0-1 Dinamo Kiev (İlk maç 1-1)