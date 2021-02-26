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Dolar ne oldu? Yeniden 7,44'ü test etti

ABD'de finansal genişleme çabaları doları bir kez daha Türk lirası karşısında zayıflattı. Özellikle piyasalarda yaşanan sert satışlar sonrası dolar kuru 7,44'e kadar yükseldi.

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ABD piyasalarında yaşanan sert satışlar risk iştahını kaçırırken gelişmekte olan para birimlerinde de düşüşler kaydedildi. Yaşanan piyasa şoku Türk Lirası'nı da etkisi altına aldı ve kurda 7,44 seviyesinin üzeri test edildi
Küresel piyasalarda bir zamandır etkisini hissettiren tahvil getirileri, Perşembe günü hisse senedi piyasalarında sert hareketlere neden oldu.

Özellikle teknoloji hisselerindeki düşüş ABD endekslerinde hızlı geri çekilmeleri beraberinde getirirken, risk iştahının bozulması gelişmekte olan ülke para birimlerinde de olumsuz fiyatlamalar yarattı.

Dolar bir kez daha 7,44'ü test etti

Bu olumsuz fiyatlamalardan Türk Lirası da etkilendi. Dolar/TL kuru yurt içi piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde hızlı yükseldi ve 7,44'ün üzerini test etti.

Bu haftaya gelene kadar 5 haftalık bir yükseliş ivmesi yakalayan Türk Lirası, bu hafta yönünü aşağı çevirmişti. Haftaya 7,01 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru Çarşamba günü de 7,24'ün üzerini test etmişti.

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