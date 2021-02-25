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Bülent Turan, CHP'li Özgür Özel'in darbe paylaşımını böyle gördü

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, darbeler karşısında CHP'nin yaklaşımını attığı tweetle ti'ye aldı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan'da yaşanılan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Seçilmiş hükümete karşı yapılan darbe girişimini kınıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde her zaman demokrasinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan'dan 15 temmuz hatırlatması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun darbeyi kahve içerek takip ettiği anların fotoğrafını paylaşarak bu durumu deyim yerindeyse ti'ye aldı.

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