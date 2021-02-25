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Gümüşhane'de 2 köy Kovid-19 karantinasına alındı

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Valilik, kararın virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla alındığı belirtildi.

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GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Yuvacık ve Kayadibi köylerinde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugünden itibaren ilgili köylerde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

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