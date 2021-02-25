Goldman Sachs analistlerinden altın ve Bitcoin karşılaştırması

Son dönemde sürekli olarak kıyaslanan Bitcoin ve altın için ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri karşılaştırma yaptı. Peki; Bitcoin mi, altın mı? Uzmanların yaptığı analiz dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

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ABD’li yatırım bankasının Goldman Sachs’a göre; yatırımcılar, Bitcoin ve altına farklı bakış açılarında bulunurken portföylerde birlikte ikame olarak algılamıyor. Goldman Sachs analistlerine göre; Bitcoin yakın zaman içinde altının dünyadaki konumundan pay çalamayacak ancak altın da Bitcoin’i yok edemeyecek.

Doların zayıflığının devam ettiği ve hala negatif faiz oranlarının olduğu bir ortamda iki varlığın da birbirlerini yok edemeyecekleri ve şu anki ekonomik ortamda ikisi için de yer olduğu açıkça görülüyor. İki varlık, yatırıma bakış açısından iki uç noktada yer alıyor. Altının 2021 yılında yükseliş yönünde hareket etmesi beklenirken; güvenli limanın son krizlerde bir savunma mekanizması olarak görüldüğü, bunun yanında Bitcoin’in yüksek volatilitesi sebebiyle daha riskli bir varlık olduğu yorumu yapıldı.

Altının geçen yıl düşük performans göstermesini, insanların riskli varlıklara yönelmesine bağlayan analistler, JP Morgan analistleri gibi bu harekette Bitcoin’in yerine değinmediler. Goldman Sachs analistleri ayrıca 'kıt kaynak' açısından da birbirine benzeyen iki varlığı kıyaslamadılar.

Bitcoin ile metaller arasındaki ilişki

Bitcoin ile kalay, bakır ve çinko gibi değersiz metaller arasında ise 2020 Ekim ayından bu yana sert yükselen bir korelasyon olduğu belirtildi:

"Geçen yılın sonlarından bu yana enflasyona karşı korunmada bir risk oluşturan baz metaller ile Bitcoin arasında çok net bir korelasyon oluştu. İki taraf da uzun vadeli büyüme hikayeleri yazdılar."

Goldman Sachs uzmanları, kripto paraların yatırımcı ve Musk etkisi gibi 'influencer' kaynaklı ani fiyat hareketlerine karşı hassas oldukları uyarısında bulundular. Analizde ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun kayıtsız satış gerekçesiyle dava açtığı Ripple’ın XRP’si hatırlatıldı.