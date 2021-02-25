Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist Hatay'da yakalandı. Bakanlıktan konuya ilişkin bir açıklama geldi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu 1 kişinin Hatay'da yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti" denildi.