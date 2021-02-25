CHP'li belediyeler durulmuyor! Beşiktaş Belediyesi'nde de grev kararı verildi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şubesi, iş yerine grev kararı astı.Abone ol
Kadıköy ve Maltepe’deki grevlerden sonra Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de grev kararı asıldı. Önceki gün de Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube üyesi işçiler grev kararı asmak için belediye önünde bir araya geldi.
Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, yaklaşık 7 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde belediye yönetiminin tutumu nedeniyle anlaşma sağlanamadığını belirtti.
Belediye işçileri 15 Mart’ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.
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