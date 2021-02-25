Gaziantep'te eve gelmeyince şüphelendi! Odaya girince gözyaşlarına boğuldu

GAZİANTEP'te 44 yaşındaki Bülent G. oturduğu binanın bodrum katında ölü olarak bulundu.

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Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 35 numaralı sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, oturduğu binanın bodrum katında telefon tamiri yapan Bülent G. (44) sabah saatlerinde yine bodrum kata indi. Bülent G.’nin gün boyunca haber eve gelmemesi üzerine yakınları bodrum kata inince şahsı tamir işleriyle uğraştığı odada hareketsiz şekilde buldu.



Yaşanan olayın ardından telefon tamircisinin yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerin bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bülent G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Bülent G.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.