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Üniversitede yüz yüze eğitim kararı! Rektörden açıklama

SİİRT Üniversitesi'nde(SİÜ) bazı bölümlerle yüz yüze eğitim başlıyor. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'dan bu konuda bir açıklama geldi.

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Siirt Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitimin kısmi yapılması kararı alındı. Güzel Sanatlar ve Tasarım, Sağlık Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek ve Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulları ile antrenörlük bölümü son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri yüz yüze yapılacak.

"Lisansüstü dersler çevrimiçi olarak yapılacak"
Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak konuyla ilgili şunları aktardı:

"Lisansüstü derslerde ise durumun, danışman takdirine bırakılmasına ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerinin de şu ana kadar yapıldığı gibi çevrimiçi olarak yapılmasına karar verilmiştir. Üniversitemiz yerleşkelerinde salgın sürecinde öğrencilerimizin rahat edecekleri ortamlar oluşturmaya ve onların sağlığı için gerekli tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Alınan kararların öğrencilerimize, velilerimize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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