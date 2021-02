Miraç Kandili ne zaman 2021 Diyanet oruç ne zaman tutulur?

Müslümanlar için önemli fazileti bol olan kandillerden biri Miraç Kandili 10 Mart'ta idrak edilecek. Bu özel günü ibadet ile geçirecek müslümanlar Miraç Kandilinde oruç tutulur mu sorusunun yanıtını arıyor. Peki Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Oruç tutanlar nasıl niyet etmeli?

Abone ol

Mübarek 3 aylar başladı, Recep ayının içinde olan 2. kandil Miraç Kandili 10 Mart'ta idrak edilecek. Miraç kandilinde oruç tutulur mu sorusu müslümanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bugün, yani 2 Nisan salı günü Miraç Kandili idrak ediliyor. Hz. Muhammed'in 7 kat göğe yükseldiği Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandilinde oruç tutmak gerekir mi, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu: İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi yani 10 Mart'ta ibadetlerle idrak edilecek. Bu özel günde ibadet ve dua edecek vatandaşlar camilere akın edecek. Miraç Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar, Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edileceği ve Miraç Kandili'nin öneminin ne olduğunu merak edip araştırıyor. Bu mübarek gece ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise oruç tutulup tutulmayacağı. İşte, herkesin merakla aradığı o sorunun yanıtı...

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Miraç Kandili faziletleri neler: Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor.

Miraç Kandili hakkında hadisler: İsrâ olayıyla ilgili olarak aynı adı taşıyan suresinin ilk ayetinde, “Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir” buyruluyor.

Hz. Muhammed’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden miraca doğrudan temas eden ayet olmasa da Necm suresinin ilk ayetlerinde buna işaret ediliyor ve şöyle buyruluyor:

“Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. (1-2) O, nefis arzusu ile konuşmaz. (3) (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. (4) (Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. (5-7) Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (8) (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (9) Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. (10) Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (11) (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? (12) And olsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. (13) Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. (14) Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır. (15) O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. (16) Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (17) And olsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. (18)”

Miraç Kandili önemi nedir: Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir.

İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan’ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır.

Bediüzzaman Hazretleri: “Mi’rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir.” sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olduğunu belirtmişlerdir.