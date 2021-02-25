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Eski uzman çavuş Musa Orhan susma hakkını kullandı! 'Cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılanıyor

BATMAN'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleyen ve tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Musa Orhan, susma hakkını kullanırken, duruşma ise 1 Haziran'a ertelendi.

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Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İpek Er'in, bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Susma hakkını kullandı

Duruşmaya İpek Er'in ailesi, Siirt ve Batman Barosu ile Orhan'ın avukatları katıldı. Ankara'dan SEGBİS ile duruşmaya katılan Orhan, susma hakkını kullandı.

Mahkeme heyeti; cumhuriyet savcısı, İpek Er'in ailesinin avukatı ve sanık Musa Orhan'ın avukatının beyanını aldıktan sonra kararını açıkladı.

Sanık Orhan'ın sosyal medya hesapları olup olmadığının incelenmesi için duruşma, 1 Haziran'a ertelendi. 

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