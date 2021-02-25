Aliyev'den 'Ermenistan' yorumu: Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ermenistan'da kriz var, yenilgi nedeniyle birbirlerini suçluyorlar. Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ermenistan'daki darbe girişimini değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Birkaç gün önce işittim ki onların müttefikleri Ermenistan ordusunu yine canlandırmak istiyor, orduyu modernleştirmek istiyor. Neye göre, kime karşı? Savaş sona erdi, her kim rövanşist fikirlerle yaşıyorsa bakın bu yumruğu görecek. Bu yumruk yerindedir, bizim sabrımızı sınamasınlar." diye konuştu.

"Herhangi bir risk olmasına imkan vermeyeceğiz"

Aliyev açıklamasının devamında şunları söyledi: Ermenistan ordusu bitti, yoktur ve olmamalıdır. Böyle bir faşist devlet orada olmamalıdır. Bize karşı tehlike oluşmasına ya da işgalinden kurtardığımız topraklara dönecek vatandaşlarımız için herhangi bir risk olmasına imkan vermeyeceğiz. Savaş sonrası dönemde herkes gördü ki Azerbaycan gelişimine devam ediyor. Karabağ'ı yeniden kurma işlerini yürütüyor.

"Şimdi biz görüyoruz nerede bu birlik?"

Ermenistan'da ise buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerine giriyorlar. Her zaman dış temsilciler bize Ermenistan cemiyetinin birlik olduğunu, onlarda milli birlik olduğunu söylüyordu. Şimdi biz görüyoruz nerede bu birlik?

Bu mağlubiyet dolayısıyla birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerini suçluyorlar. Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı.

Ermenistan'da kriz var. Ama nedense bize demokrasiden dem vuran uluslar teşkilatları ve hükümetler Ermenistan'daki olaylara göz yumuyorlar.

"Kimse tepki vermiyor"

Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? 30 yıllık tarih, bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik.