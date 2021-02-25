Meteoroloji haber verdi Mart'ta kar geliyor İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

TÜRKİYE bu hafta sonu itibari ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mart ayı itibari ile Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkisini artıracak karla karışık yağmur görülecek. İstanbul'da da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken yer yer karla karışık yağmurlar görülecek. 2 Mart Salı itibari ile soğuk hava yurt genelinde etkili olacak.