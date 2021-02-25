Meteoroloji haber verdi Mart'ta kar geliyor İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
TÜRKİYE baharı beklerken yeniden kar yağışı ve soğuklarla yüzleşecek. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre mart ayının ilk haftası kar yağışı bekleniyor.
TÜRKİYE bu hafta sonu itibari ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mart ayı itibari ile Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkisini artıracak karla karışık yağmur görülecek. İstanbul'da da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken yer yer karla karışık yağmurlar görülecek. 2 Mart Salı itibari ile soğuk hava yurt genelinde etkili olacak.
Yağmur alacak yerler : Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatlerde İstanbul'un hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kar ve karla karışık yağmur : Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.
Hava sıcaklığı ve rüzgarın durumu
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.