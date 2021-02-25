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Antalya'da kapıyı kilitleyip direndi yağ döküp ateşe verdi! Yazışmaları gösterdi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 26 yaşındaki Bora Aksoy, prefabrik evin yıkımı için gelen ekipleri görünce kendini eve kapatarak direndi. Aksoy'un 2 saatlik çabası sona erince prefabrik ev söküldü.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve yıkım ekipleri, hazine arazisinde bulunan Bora Aksoy'a ait prefabrik evi yıkmak için harekete geçti. Ekipleri karşısında gören Bora Aksoy, yıkımın usulsüz olduğunu, yıkım olursa kendisini yakacağını söyleyerek eve girip kapıyı kapattı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Bora Aksoy'u ikna etmek için çalışma başlattı.

Polise yerin dedesinden kaldığını ve yazışmaların sürdüğünü söyleyen Aksoy, yıkımın durdurulmasını istedi. Yıkımın usulüne uygun yapıldığını belirten polis, Bora Aksoy'dan evi boşaltması gerektiğini belirtti. Evden çıkmayacağını söyleyen Aksoy, üzerine yağ döktüğü bezi pencereden aşağıya sarkıtıp, ateşe verdi. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.


Vinç yardımıyla söküldü
Polisin ısrarına rağmen evden çıkmak istemeyen Bora Aksoy, bu kez kendine zarar vermeye çalıştı. Aksoy, ekiplerin kapıyı kırıp içeriye girmeye çalıştığı sırada pencereden çıkıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Aksoy, polis merkezine götürüldü. Vinç yardımı ile sökülen ev ise belediye ekipleri tarafından götürüldü.

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