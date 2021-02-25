Genç kızın alışkanlığı ölüme götürüyor annesi görünce şok oldu! Banyoya gidip...

20 yaşındaki genç kızın ilginç alışkanlığı görenleri şaşkına çevirdi. Uyanır uyanmaz banyoya giderek benzin içen genç kız adım adım ölüme gidiyor.

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İngiltere'de 20 yaşındaki Shannon isimli kadının akılalmaz bir bağımlılığı görenleri hayrete düşürdü. Bir televizyon programına konuk olan genç kadın, benzin içmeden hayatına devam edemiyor ve dışarı çıkamıyor. Shannon'na bir yıl önce 'benzin içme teşhisi' koyuldu. Yaşadıklarını anlatan Shannon, "Uyanır uyanmaz banyoya gidiyor ve benzin içiyorum. Uyumadan önce tekrardan benzin içiyorum" ifadelerine yer verdi.



Benzinin tadını izah ederken ekşi ve tatlı olarak açıkladı. İlk içtiğinde karıncalanma olup, daha sonra kendini iyi hissettirdiğini söyledi. Shannon'ın annesi onun ilk kez benzin içtiğini gördüğünde gözlerine inanamadığını ifade etti. Artık ailesi bu duruma bir nokta koymaya ve kızlarını bu bağımlılıktan kurtarmaya karar verdi.





"Acı hissetmiyorum"

Shannon'a annesi "Tek bir sorum var neden bunu yapıyorsun?' diye soruyor. Karşılığında ise 'Bana zarar verdiğinin farkındayım. Ancak seviyorum. Beni iyi hissettiriyor. Acı hissetmiyorum." dedi. Benzin, vücudu tarafından sindirilemediği için iç organlarına zarar vermeye başladı. En kötü tarafı ise akciğerlerine verdiği hasar çünkü bu durum ölümüne neden olabilir.



Ailesi muzdarip

Shannon'ın annesi gibi diğer aile üyeleri de bu durumdan oldukça muzdarip olduğu belirtti. Kardeşleri bu konu hakkında ne kadar üzgün olduklarını anlatan mektuplar bile yazdılar. Bu bağımlılığından kendi de kurtulmak isteyen Shannon, dahiliye doktoru Margaret Mitchell ile görüşmeyi kabul etti.







Yarın bile ölebilir

Doktor, bu durumun çok korkutucu ve oldukça zararlı olduğunu genç kıza anlattı. Sağlık durumunu kontrol etmek için doktor tarafından muayene edildi. Sinir zedelenmesini test etmek için ise bir iğne ile küçük dokunuşlar yapıldı ancak, Shannon hiçbir şey hissetmedi. Yapılan muayene sonrasında doktor, Shannon'a böyle devam ederse yarın bile ölebileceğini söyledi.