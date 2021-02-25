Kocasının çektiği çıplak fotoğrafları satarak servet kazandı! Ortaya çıkınca...
Üç çocuk annesi 44 yaşındaki kadın kocasının yardımıyla çektiği çıplak fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla skandal patladı.
İnternet dünyasında Tiffany Poindexter adıyla bilinen Crystal Jackson, OnlyFans'ten her ay yüz binlerce dolar kazanıyor. Ancak Jackson ile aynı mahallede yaşayan bir grup anne, kadının hesabını keşfetti ve ona karşı bir kampanya başlattı.
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Çocukları okuldan atılan OnlyFans modeli, tartışmayı ateşleyen fotoğrafı paylaştı.
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Kuzey California'nın Sacramento kentinde yaşayan 44 yaşındaki Crystal Jackson, 2019'da fotoğraf paylaşmaya başladı.
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Jackson, kısa sürede sitenin en başarılı yıldızlarından biri haline geldi.
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