Balıkesir'de vahşet! Kızının aracını GPS ile takip edip öldüren baba hakim karşısında

BALIKESİR'de GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızını otomobiline götürerek 11 el ateş edip öldüren baba hakim karşısına çıktı. Sanık, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

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Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Ali Yılmaz (69) ile eski eşi Gülden Y. ve avukatı katıldı.

Duruşmada, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden Yılmaz'a, silah ruhsatlarını nasıl aldığı soruldu. Sanık, ruhsat alınırken çok ayrıntılı inceleme yapılmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın sağlık raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan sanığın eski eşi Gülden Y, kızını öldüren eski eşinin akli dengesinin yerinde olduğunu söyledi.

Kızının bilinçli bir şekilde öldürüldüğünü iddia eden Gülden Y, "Birazcık vicdanı, merhameti olsa çocuğuna bunu yapmazdı. Biz de buraya, bu duruma gelmezdik. Ortada bunu yapabileceği, yapmak zorunda olduğu hiçbir şey yok. Ben mutlu değildim. 'Sen kötü bir kocasın, ben seninle aynı çatı altında yaşamak istemiyorum' dedim. Bunun için insan evladını öldürür mü?" diye konuştu.