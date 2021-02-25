Trabzon'da fındık bahçesinde intihar! Korona testinden döndü benzin alıp kendini yaktı

TRABZON'da fındık bahçesinde intihar meydana geldi. Yarına Almanya'ya gitmek üzere uçak bileti alan Kemal E. (66), üzerine döktüğü benzini ateşleyerek yaşamına son verdi.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce döndüğü Almanya'ya yarın yeniden gitmek için hazırlık yapan Kemal E., özel bir hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Evine dönen Kemal E. bir süre sonra taksiye binerek gittiği akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldı.

Tekrar evine dönen ve gittiği fındık tarlasında üzerine benzin döken Kemal E., kendine ateş verdi. Kemal E. bahçede feci şekilde can verdi.

Test sonucu negatif

İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Kemal E.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kemal E.'nin Covid-19 test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.