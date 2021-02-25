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Pfizer ve BioNTech’in aşısında yeni hamle! Uğur Şahin duyurdu

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili üçüncü doz aşının denemelerinin yapılacağı duyuruldu. Pfizer ve BioNTech'in Türk kurucusu Uğur Şahin, “Corona virüsü aşısına ekleme yapma stratejisi gelecekteki yeni zorluklara çözüm olacaktır. Farklı senaryolara karşı hazırlıklı olmak istiyoruz” dedi.

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Dünya çapında 2.5 milyondan fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsü salgını ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili üçüncü doz aşının denemelerinin yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada üçüncü doz aşının Covid-19’un mutasyona uğramış versiyonuna karşı koruma sağlamasının beklendiği belirtildi.

''Şu anki veriler aşımızın mutasyona uğramış virüse karşı koruma sağladığını gösteriyor''
Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, “Şu anki veriler aşımızın mutasyona uğramış virüse karşı koruma sağladığını gösteriyor. Fakat aşı üzerine eklemeler yapılarak yeni mutasyona karşı bağışıklık sağlanması olası” dedi.

''Farklı senaryolara karşı hazırlıklı olmak istiyoruz”
BioNTech’in kurucusu ve CEO’su olan Uğur Şahin, “Corona virüsü aşısına ekleme yapma stratejisi gelecekteki yeni zorluklara çözüm olacaktır. Farklı senaryolara karşı hazırlıklı olmak istiyoruz” dedi.

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