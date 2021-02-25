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Rafa kaldırılmıştı talep patladı! Gaziantep'te stoklar tükendi

Demirören Haber Ajansı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilan edilen kısmi telefon kullanımına izin verilme ve nostalji sebebiyle Gaziantep'te tuşlu ve kamerasız telefonlara rağbet arttı.

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Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların kullanımının artmasının ardından, kamerasız ve tuşlu telefonlar rafa kaldırıldı. Ancak, son dönemde Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilan edilen kısmi telefon kullanımına yönelik izin verilmesiyle ilgili kararın ardından rafa kaldırılan tuşlu telefonlara ilgiyi artırdı. Birçok kişi askere gidecek yakını için tuşlu telefonlara yeniden ilgi göstermeye başladı. Askerde kullanmak isteyenlerin yanı sıra bazı kişiler ise nostalji için veya şarj ömrü daha uzun olduğu için eskiye dönüş yaparak tuşlu telefon kullanmaya başladı.

Tuşlu telefonlara yönelik rağbetin arttığını ve stoklarının tükendiğini anlatan telefon satıcısı ve tamircisi Hasan Atmaca, "İnsanlar şu an dokunmatik telefonlar kullanıyor, ama TSK'nın tuşlu telefona izin vermesiyle eskiye dönüş oldu. Son aylarda tuşlu telefonlara çok fazla rağbet arttı. Öyle ki bir zamanlar yüzlerce olan tuşlu telefon stokumuz bile tükendi. Elimizde bulunan tuşlu telefonları 100 ile 200 lira arasında fiyatlara satıyoruz. Bu tuşlu telefonları bazı insanlar ilgi duydukları ve nostaljik olduğu için de tercih ediyorlar. Tuşlu telefonlar aynı zamanda şarj ömrü uzun olduğu için de rağbet görüyor" diye konuştu.


"Nostaljik olduğu için ilgimi çekiyor"
Şarjı uzun ömürlü olduğu ve az arıza verdiği için tuşlu telefon kullandığını belirten Serdar Bahri ise, "Ben tuşlu telefon kullanıyorum. Bu telefonlar nostaljik olduğu için ilgimi çekiyor. Daha az arıza veriyor, bataryası daha uzun gidiyor. Son süreçte nostaljiyi yaşamak adına tuşlu telefon kullanmaya başladım" dedi.

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