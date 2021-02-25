Çay yapılıp içiliyor fiyatını duyan şaştı kaldı! Düzce'de üretildi ekonomiye katkı sağlıyor
DÜZCE'de laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucunda kültür, istiridye, şitaki ve reishi yetiştirilmeye başlandı.
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde kültür, istiridye, şitaki ve reishi mantarları konusunda kültürleştirme çalışması yapılarak sera ortamında yetişmeleri sağlandı. Bu sayede mantarlar hem yemeklerde hem de tıbbi alanlarda kullanılabiliyor.
Açılan mantar yetiştiriciliği kursları sayesinde mantar yetiştirmek isteyenlere eğitim veriliyor.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını, mantarları laboratuvar ortamında ürettiklerini belirterek, “Biz laboratuvarlarımızda her türlü mantarın Ar- Ge çalışmasını yapıyoruz. Aynı zamanda bunların kompost hazırlanması, tohumlama çalışmalarını da yapıyoruz." dedi.
Türkiye'de bu mantarın yaygınlaştığını anlatan Kaya "Tıbbi mantarlar içinde en popüler olanı ‘reishi mantarı’. Uzak Doğu’da bilinen, ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşan bir mantardır. Yemeklik olarak uygun değil, sert ve odunsu bir yapısı var. Ayrıca, suyu da yapılıp tıbbi amaçlarla kullanılıyor." ifadelerini kullanıldı.