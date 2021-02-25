ABD ve AB'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle açıklama

Avrupa Birliği ve ABD'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili peş peşe son dakika açıklamalar geldi.

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Ermenistan Ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etti. Ordunun istifa çağrısının ardından açıklama yapan Paşinyan, bu hamleyi "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Paşinyan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı da görevden aldığını duyururken, halkı sokağa çağırarak darbeye karşı gelme çağrısında bulundu.

ABD: Ermenistan'da tarafları sakinliğe çağırıyoruz

Ermenistan'daki darbe girişimine Washington'dan da tepki gecikmedi. ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği, "Ermenistan'da devam eden olayları derin rahatsızlıkla izliyoruz, tarafları sakinliğe çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyükelçilik, ülkede devam eden olayların derin rahatsızlıkla izlendiğini açıkladı. Taraflar sakinliğe ve problemi aralarında halletmek için görüşmelere çağrıldı.

AB: Tüm aktörler sakin olmalı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada, siyasi farklılıkların barışçıl ve parlamenter demokrasi ilkelerine bağlı kalarak çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Ermenistan Anayasası'na göre, "silahlı kuvvetlerin, siyasi konularda tarafsızlığını koruması ve sivil kontrol altında olması gerektiği" anımsatılan açıklamada, ülkede demokrasinin ve anayasal düzenin korunmasının önemine işaret edildi. Açıklamada, Ermenistan'daki bütün taraflara gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınma ve sükunet çağrısında bulunuldu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.