Osman Nuri Kabaktepe, görevini devraldı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Osman Nuri Kabaktepe için devir teslim töreni gerçekleşti.Abone ol
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından devir teslim töreni yapıldı.
İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
Kabaktepe, görevi devraldı
Görevi devreden eski İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimine muvaffakiyetler diledi.
Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de Bayram Şenocak ve yönetimine teşekkürlerini iletti.
İl yürütme kurulu belirlendi
Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Tanışma niteliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından il yürütme kurulu da belli oldu.
Buna göre Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni dönem il yürütme kurulu görev dağılımı şöyle;
İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım
Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk
Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı
Tanıtım ve Medya Başkanı: Halime Kökçe
Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin
Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak
Yerel Yönetimler Başkanı: Melik Ejder Batur
Ekonomi İşleri Başkanı: Gıyasettin Gergin
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya
İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü
Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay
Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener
İl Sekreteri: Fatih Coşar
Kadın Kolları Başkanı: Rabia İlhan
Gençlik Kolları Başkanı: Osman Tomakin