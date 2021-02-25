Osman Nuri Kabaktepe, görevini devraldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Osman Nuri Kabaktepe için devir teslim töreni gerçekleşti.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından devir teslim töreni yapıldı.

İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Kabaktepe, görevi devraldı

Görevi devreden eski İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimine muvaffakiyetler diledi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de Bayram Şenocak ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

İl yürütme kurulu belirlendi

Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Tanışma niteliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından il yürütme kurulu da belli oldu.

Buna göre Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni dönem il yürütme kurulu görev dağılımı şöyle;

İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım

Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk

Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı

Tanıtım ve Medya Başkanı: Halime Kökçe

Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin

Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak

Yerel Yönetimler Başkanı: Melik Ejder Batur

Ekonomi İşleri Başkanı: Gıyasettin Gergin

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya

İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü

Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay

Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener

İl Sekreteri: Fatih Coşar

Kadın Kolları Başkanı: Rabia İlhan

Gençlik Kolları Başkanı: Osman Tomakin