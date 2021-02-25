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CAS'tan Galatasaray lehine 500 bin avroluk Nordin Amrabat kararı

Anadolu Ajansı

Galatasaray, Nordin Amrabat'ın Malaga'ya transferinde yapılan anlaşmaya İspanyol ekibinin uymaması gerekçesiyle 500 bin avroluk ödeme alacak.

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Galatasaray, Nordin Amrabat'ın İspanyol ekibi Malaga'ya transferinde anlaşma gereği yapılması gereken hazırlık maçının oynanmasından dolayı Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), Malaga ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketinin sarı-kırmızılılara 500 bin avro ödeme yapmasını kararlaştırdığını açıkladı.

Ekonomik zorluklar yaşayan Malaga'da mahkeme kararıyla 16 Eylül 2020'de başkanlık görevine atanan Jose Maria Munoz ise düzenlediği basın toplantısında, Ocak 2014'te kiralık olarak Galatasaray'dan alınan Nordin Amrabat'ın sözleşmesindeki maddelerin yerine getirilmemesinden dolayı CAS tarafından kendilerine verilen 500 bin avroluk cezayı ödeme sorunu yaşadıklarını aktardı. Munoz, Amrabat'ın sözleşmesi gereği Malaga'nın Galatasaray ile oynaması gereken maçın yapılmadığını ve bunun bir sözleşme ihlali olarak değerlendirilerek para cezası aldıklarını söyledi. 

Sadece Galatasaray'dan değil, geçmişten kalma farklı konulardan dolayı 15 kadar borç ödeme başvurusu aldıklarını kaydeden Munoz, "1 milyon avrodan fazla borç ödemesi geldi. Umarım daha fazla borç gelmez. Bunlar öngörülmeyen ödemeler. Kotayı doldurduk" şeklinde konuştu.

Malaga kulübünün çoğunluk hisselerini 2010 yılında satın alan Katarlı Abdullah Al Thani, kulübün mallarının kullanımında ticari usulsüzlük yapıldığı suçlamalarıyla mahkeme tarafından kulüple ile ilişiği geçici olarak kesilmiş ve yerine Jose Maria Munoz atanmıştı. Al Thani'nin suçsuz olduğunu savunan Munoz, davanın sonuçlanmasına kadar Malaga'nın başında olacağını ve kulübün satılık olmadığını açıkladı.

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