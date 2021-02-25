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Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (25 Şubat Perşembe)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 126 bin 527 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, can kaybı 28 bin 358 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Şubat 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 126 bin 527 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 658 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 73 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e çıktı.

Toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1192 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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