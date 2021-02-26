CHP'li Ali Şeker'den HDP'li vekillerin fezlekesine 'evet' diyecek İYİ Parti'ye çok sert sözler

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili hakkında Meclis'te 'Evet' oyu kullanacağını açıklayan İYİ Parti'ye sert tepki geldi. Şeker, İYİ Parti için 'Saray hizalaması' ve 'Saray’a teslim oldu.' ifadelerini kullandı.

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CHP'li Şeker, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP'li 9 milletvekili hakkında, 'Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz' sözlerine sert tepki gösterdi.

Şeker paylaşımında "Seçmeninin % 95’i Saray’a karşı olan partinin yönetiminin partiyi Saray’a hizalaması! Bu seçmen tabanının iradesinin temsiliyeti değil Saray’a teslimiyeti!" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz

“6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.