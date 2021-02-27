80 bin lira altına alınabilecek 2. el otomobiller... Araç alacaklar bu listeye dikkat!
2021 yılı Şubat ayı itibari ile 80 bin TL altına alınabilecek en iyi ikinci el araçları sizler için derledik... İşte marka ve modeline göre o araçlar...
Bilindiği üzere, ülkemizde artan dolar kuru ve vergiler nedeni ile sıfır otomobil almak oldukça zorlaştı. Hal böyle olunca, vatandaşlar en uygun fiyatlı otomobillerin hangi modeller olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle de son aylarda döviz kurlarında yaşanan düşüş ve otomobil üreticilerinin stok artırımı sebebi ile, belli marka ve modellerde de artan fiyatlar düşüşe geçti. Sıfır araç model fiyatlarındaki bu düşüş, en kısa zamanda ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıması bekleniyor..
İşte 80 bin TL altına alınabilecek en iyi ikinci el araçlar;
Model: 2004 2005 Citroen
Model: 1998 2000 Ford Ka