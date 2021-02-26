Hak-İş'ten Diyarbakır annelerine ziyaret! Duruşunuz Kandil’i titretiyor!

DİYARBAKIR’da oturma eylemi gerçekleştiren ‘Diyarbakır Anneleri’ne destek ziyaretinde bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, annelerin bu çağrısının önemli bir karşılık bulduğunu söyledi.

Abone ol

Çocuklarını terör örgütünün elinden almak için Diyarbakır’da oturma eylemi gerçekleştiren ‘Diyarbakır Anneleri’ne destek ziyaretinde bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, annelerin bu çağrısının önemli bir karşılık bulduğunu söyleyerek, “Sizin bu çağrınız Kandil’i titretiyor, Gara’da yankı buluyor, terör örgütünü çatırdatıyor” dedi.

Hak-iş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, beraberindeki heyetle çocuklarının bölücü örgüt tarafından dağa kaçırılması nedeniyle HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere, eylemlerinin 540’ıncı gününde destek ziyaretinde bulundu.

Dua etmeye devam edeceğiz

Gerçekleştirdiği ziyarette evlat nöbeti tutan annelerin çağrısının önemli bir karşılık bulduğunu söyleyen Arslan, “Sizin bu çağrınız Kandil’i titretiyor, Gara’da yankı buluyor, terör örgütünü çatırdatıyor. O kadar değerli ve kıymetlisiniz ki, evlatlarınız orada sizleri duyuyor. İnşallah evlatlarınıza kavuşursunuz, bizler de sizler için dua etmeye devam edeceğiz” dedi.

Tüm anaların selamını getirdik

Çadırda bulunan ailelerin sayısının her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Arslan, çadırda bekleyen aile sayısının 207’e çıktığını hatırlatarak, “Bu haklı ve onurlu mücadeleniz hem ülkemiz hem de dünya tarafından takip ediliyor. Burada 207 aile var ama arkanızda 83 milyon var. Milyonlarca mazlum ve mağdur insanın duası var. Buradaki çığlıklarınızı Türkiye’nin her yerinden duyan anaların selamlarını ve muhabbetlerini sizlere getirdik” ifadelerini kullandı.

Bütün mazlumların duası sizlerle

Hak-İş Konfederasyonu olarak mücadele veren ailelerin her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Arslan, “Bizim sizlere karşı sorumluluğumuz var, sizleri unutmayacağız. Başınızı önünüze eğdirtmeyeceğiz. Sizi asla mahzun bırakmayacağız. Biliniz ki arkanızda 83 milyon ve yeryüzünün bütün mazlumlarının duası var. Belki sizlere gelemiyorlar, belki siz hissedemiyorsunuz ama inanın dünyanın her tarafında evlat acısı çeken herkes sizlerle beraber. Sakın kendinizi yalnız ve mahzun hissetmeyin. Siz tarihi bir mücadelenin önemli bir unsuru oldunuz” diye konuştu.