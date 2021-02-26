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Belhanda'dan veda gibi paylaşım: Sizi asla unutmayacağım

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda Instagram hesabından doğum gününün kutlandığı videoyu paylaşırken "Galatasaray ailesine teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağım." notunu düştü.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı. Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda Instagram hesabından doğum gününün kutlandığı videoyu paylaştı.

''Sizi asla unutmayacağım''
Faslı orta saha oyuncusu, "Galatasaray ailesine teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağım." notunu düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın bu paylaşımı veda edeceği şeklinde yorumlandı.

Younes Belhanda için en fazla 1.5 milyon euro
Galatasaray’ın, Belhanda’ya sunacağı tavan rakam belirlendi. Şu anda 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda, yeni sözleşme için yüzde 50’den fazla indirime imza atmak zorunda. Sarı kırmızılılar, teknik heyetin isteği halinde maksimum 1.2-1.5 milyon euro bandında bir garanti teklif önerecek.

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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