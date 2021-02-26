Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü tuğgeneral! Başsavcılıktan açıklama geldi

EDİRNE'de mesleklerinden ihraç edilmiş bir tuğgeneralin de aralarında olduğu 4'ü eski askeri personel 5 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi.Abone ol
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğunu, zanlının Ankara'ya sevk işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan emekli Tuğgeneral N.C'nin Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, şüphelinin Ankara'ya sevk işlemlerinin devam ettiği belirtildi.