İstanbul'da üniversite öğrencisine toplu tecavüz edip işkence yaptılar! Her satırı dehşet!

MISIR’dan İstanbul’a eğitim görmek için gelen genç kadın, eğitim merkezinde tanıştığı arkadaşının tecavüz ve gaspına maruz kaldı. Mağdur kadın şikayetçi olunca öfkelenen Mısırlı genç, bu kez 4 arkadaşı ile birlikte genç kadına şikayetinden vazgeçirmek için kaçırıp toplu tecavüz ettiler. İşte o tüyler ürperten olay...

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Dehşete düşüren olay geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Mısır'dan Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen 28 yaşındaki R.D., isimli genç kız kayıt yaptırdığı üniversitenin Türkçe Öğretim Merkezinde kendisi gibi Mısır'dan gelen 29 yaşındaki I.M., ile tanıştı. İkili kısa süren görüşmenin ardından sevgili olmaya başladı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, genç çift arkadaş grubuyla birlikte Beyoğlu'nda bulunan bir evde yaklaşık 2 hafta birlikte kaldı. Birliktelik sırasında iddiaya göre R.D., duşa girdiği sırada erkek arkadaşı I.M., duşa girerek genç kızla zorla birlikte olmak istedi. R.D.'nin çığlıklarını duyan arkadaşı O.A., odaya girerek saldırıda bulunan I.M.'yi evden kovdu.

Kız arkadaşına öfkelenen genç adam R.D.'yi bir arkadaşı ile beklemeye başladı. Genç kız arkadaşından aldığı 4 bin lira ile birlikte bankaya gittiği sırada erkek arkadaşı I.M., yanında gelen arkadaşı O.M., ile birlikte gasp ederek üzerinde bulunan para ve telefonu alarak kayıplara karıştı. Mağdur genç kız karakola giderek kendisini darp ederek gasp eden erkek arkadaşı ve yanında getirdiği kişiden şikayetçi oldu.

Sokakta bayıltarak kaçırdı

Şikayetin üzerinden yaklaşık 3 ay geçince kendisini şikayet ettiği için daha da öfkelenen saldırgan sevgili, bu kez hain bir plan tasarladı. Yüzüne maske takarak arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisini takip eden I.M., genç kızı bayıltarak araca bindirdi. Bir adreste gözünü açan R.D., karşısında 4 erkek görünce şoke oldu.



Eski kız arkadaşını kaçıran I.M., genç kıza şikayetinden vazgeçmesini aksi takdirde işkence yapıp toplu tecavüze uğrayacağını söyledi. Korkuya kapılan genç kadın eski sevgilisinin söylediklerini yapacağını söylese de 4 kişilik grup alıkoydukları genç kadını defalarca istismar edip işkence uyguladı. İşkence sonrası bir kağıda şikayetinden vazgeçtiğine dair zorla imza atan R.D., serbest kaldıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

40 yıla kadar hapis istemi

Savcılık skandal olayın ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında adli tıp kurumuna sevk edilen genç kadının çeşitli yollardan istismara maruz kalıp işkence gördüğünü belirten bir rapor düzenledi. Savcılık incelediği raporun ardından 2 şüpheli hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Birden Fazla Kişi Tarafından'Nitelikli Yağma', 'Basit Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında iddianame düzenledi. 40 yıla kadar hapsi istenen saldırganlar ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.