Erdoğan AK Parti genel başkanlığını bırakıyor mu kabinede değişim bomba kulisler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin Mart ayındaki büyük kongresinde parti yönetiminde ve kabinede değişikliğe gideceği konuşuluyor. Öte yandan parti yöneticileri, Erdoğan'ın parti genel başkanlığını bırakacağı iddiasını yalanladı.

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2019 yerel seçimlerinde başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok büyükşehri kaybeden AK Parti'de, uzun süredir güçlü bir değişim beklentisi olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra, seçmenin "değişim mesajını aldıklarını ve gereğini yapacaklarını" açıklamıştı. Ancak teşkilatlardan başlatılması planlanan değişim, kongre süreci sonrasına bırakılmıştı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın imzalı haberde AK Parti kulislerinde konuşulanları aktardı.

Önce reform paketlerini açıklayacak

Erdoğan'ın bir yandan reform paketlerini açıklarken, bir yandan da kadrolarında yapacağı değişiklikle, seçmene "yenilenme" mesajı vereceğine dikkat çekiliyor.

Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından "ekonomi" ve "yargı reformu" için çalışma başlatma kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan Büyük Kongre'den önce reform paketlerini açıklayacak.

Erdoğan 2 Mart'ta yargı reformu kapsamında hazırlanan "İnsan hakları eylem planını", Mart ayının ikinci haftası da ekonomide alanında yapacakları reform çalışmalarını açıklayacak.

"MKYK'nın en az yarısı değişebilir"

Değişim beklentisini karşılamak için kongre takvimini 1 yıl öne çeken ve Aralık 2019'da başlatan AK Parti koronaravirüs salgını nedeniyle iki kez il ve ilçe kongrelerine ara vermek zorunda kaldı.

24 Şubat'ta il kongreleri tamamlayan AK Parti'de kongre süreci 24 Mart'ta 7. Olağan Büyük Kongre ile sona erecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre kongrelerde parti teşkilatlarındaki değişim oranı yüzde 70'i buldu.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 50 dolayında da il başkanı değişti.

AK Parti kulislerinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi partinin karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en az yarısının değişebileceği ifade ediliyor.

"Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir"

Kulislerde kongrede parti yönetiminde yapılacak değişime paralel olarak kabinede de kapsamlı değişiklik olabileceği konuşuluyor.



Ömer Çelik ve Binali Yıldırım iddiası

Yeni kabinede siyasetçi isimlere daha fazla yer verilebileceği ve hatta mevcut parti yönetimindeki bazı isimlerin de kabineye alınabileceği dile getiriliyor. AK Parti kulislerinde, parti sözcüsü Ömer Çelik'in kabineye kaydırılabileceği konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için TBMM Başkanlığı'nı bırakan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın adı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ya da Meclis grup başkanlığı için geçiyor.

AK Parti'de Albayrak yorumu: Kırılma yaşandı, tamiri zaman alır

Döviz kurlarındaki rekor yükselişlerin yaşandığı geçen yıl Kasım ayında, Instagram hesabı üzerinden sitem dolu bir metinle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını açıklayan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yeniden siyaset sahnesine dönebileceği de yoğun olarak konuşulmaya başlandı.

Albayrak ile ilgili senaryoların gündeme gelmesinde, muhalefetin eleştirileri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında yaptığı "CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Berat Bey'in en büyük talihsizliği, damat sıfatının başarılarının önüne geçirilmiş olmasıdır" açıklaması etkili oldu. Ancak AK Parti içinde bir kesim Albayrak'ın dönüş ihtimaline temkinli yaklaşıyor.

Muhalefetin Albayrak üzerinden aynı zamanda Erdoğan'ı hedef aldığına işaret eden bazı AK Parti kurmayları, bu nedenle de sahip çıkmasının doğal olduğuna işaret ediyorlar.

Albayrak parti yönetiminde görev alabilir

BBC Türkçe'ye değerlendirmede bulunan AK Partili bir siyasetçi, Albayrak'ın istifasını açıklarken kullandığı üsluba da dikkat çekerek, "O süreçte bir kırılma yaşandı. Tamiri biraz zaman alabilir. Onun için yakın zamanda hemen bir görev verilmesini beklemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bazı kaynaklar ise Albayrak'a bir görev verilse bile bunun kabine değil, ilk aşamada parti yönetimi olacağı görüşünü dile getiriyor.

Bunun nedeni olarak da Albayrak'ın kabineye alınmasının, piyasalar tarafından olumsuz algılanabilecek olması gösteriliyor.

"Partili cumhurbaşkanlığından dönülmez"

Kongre süreci yaklaşırken daha önce de tartışılan Erdoğan'ın parti genel başkanlığını bırakacağı iddiası da yeniden gündeme geldi.

Ancak AK Parti yönetimi, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor ve parti dışındaki bazı kesimlerce seslendirildiği ifade ediliyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "adını koyalım" diyerek partili cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliği sürecini başlattığı anımsatılarak, sistemden geriye dönüş olmayacağını ifade ediliyor.

AK Parti'nin bir "lider partisi" olduğuna vurgu yapan AK Parti kurmayları, Erdoğan'ın parti yönetimini de kendisinin belirlemek istediği, bu nedenle genel başkanlığa "çok güvendiği" bir ismi getirse bile ilerleyen süreçte çatışmanın kaçınılmaz olacağını ifade ediyorlar.