İstanbul merkezli 36 ilde "Silici -2" operasyonu! 120 gözaltı var

İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 26.02.2021 tarihinde 36 ilde eş zamanlı, akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik “SİLİCİ 2” operasyonu gerçekleştirildi.

120 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi. Operasyonda bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı.

Bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonları açmışlar

Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince belirlendi.