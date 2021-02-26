Sözcü Gazetesi'ne 14.5 milyon TL rekor vergi cezası kesildi

Sözcü'ye 14.5 milyon TL'lik rekor vergi cezası kesildi. CHP’li Alpay Antmen’in hangi gazetenin ne kadar vergi ödediğine ilişkin önergesi “vergi mahremiyeti” diye yanıtlanmadı.

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Sözcü'den Deniz Ahan'ın haberine göre, senelerdir vergi incelemesine tabi tutulan Sözcü'ye 14.5 milyon TL'lik rekor vergi cezası kesildi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a “2015-2021 yılları arasında vergi cezası kesilen gazete, televizyon ve radyo sayısı kaçtır, bunlar hangileridir ve ne kadar ceza kesilmiştir? Basın İlan Kurumu kaç gazeteye ilan kesme cezası vermiştir? Vergi borcu silinen ya da indirim yapılan gazete, radyo ve televizyon kanalları hangileridir?” diye sordu.

Vergi mahremiyeti

Bakan Elvan ise “vergi mahremiyeti” gerekçesiyle soruları yanıtsız bıraktı. Elvan, “Vergi Usul Kanunu'nun ‘vergi mahremiyeti' başlıklı maddesinde, vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurların görevleri dolayısıyla, mükellefin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Soru önergesinde talep edilen vergi mükelleflerinin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına ait bilgilerin paylaşılmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.