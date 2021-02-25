Şanlıurfa Göbeklitepe'de çıktı 3 haftada bıçakla yapıyor sipariş yağıyor

ŞANLIURFA Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, 'T' biçimli dikili taşlar ile ören yerine ait hediyelik eşyalar yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oluyor. Bu ilgiyi fırsata dönüştüren genç girişimci Mehmet Tarık Yıldız, Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan taşların benzer biçimli minyatürlerini ören yerinin hemen dışında kalan arazilerden topluyor.