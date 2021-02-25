Şanlıurfa Göbeklitepe'de çıktı 3 haftada bıçakla yapıyor sipariş yağıyor
GÖBEKLİTEPE'deki Mehmet Tarık Yıldız 'T' biçimli tarihi eserlerden esinlenerek yaptığı ürünlere yurtdışından sipariş yağıyor.
ŞANLIURFA Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, 'T' biçimli dikili taşlar ile ören yerine ait hediyelik eşyalar yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oluyor. Bu ilgiyi fırsata dönüştüren genç girişimci Mehmet Tarık Yıldız, Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan taşların benzer biçimli minyatürlerini ören yerinin hemen dışında kalan arazilerden topluyor.
Yıldız, ören yerindeki taşlarda bulunan yılan, tilki, kuş ve akrep gibi hayvan figürlerinin küçük boyutlularını kendi topladığı taşlara işledikten sonra eskitme yöntemiyle boyuyor.
Yıldız, 20 santim ile 1 metre arasındaki boyutlarda değişen minyatür eserleri, sosyal medya aracılığıyla satışa sunuyor.
Mehmet Tarık Yıldız, Göbeklitepe kazı alanına yaklaşık 800 metre mesafedeki Örencik Mahallesi'nde oturduğunu, bölgeye yönelik turist akınını fırsata dönüştürmek için uzun süre düşündüğünü söyledi. Yıldız, Göbeklitepe hediyelik ürünleri yapıp satmaya karar verdiğini belirtti.