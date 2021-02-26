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İrfancan Erol Bulut görüşmesi! Derbide forma giyecek mi?

Sakatlıktan kurtulan İrfancan Kahveci teknik direktör Erol Bulut'la görüştü. Hücum oyuncusu, derbide forma giymek istediğini ifade etti. Son söz Erol Bulut'un.

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Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan İrfan Can Kahveci'nin geldiğinde sakalığı bulunuyordu. İrfan Can, önceki gün takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncu dün ise idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Trabzon seyahati öncesi yapılacak son 2 idmandaki performansına göre İrfan Can ile ilgili son karar verilecek.

Ancak genç yıldızın zorlu maçta formak giymek istediğini Erol Bulut'a ilettiği ve hocasıyla yaptığı görüşmede, "Bu kritik maçta ben de görev almak istiyorum" dediği öğrenildi. Trabzon'a götürülmesi halinde İrfan Can'ın son yarım saatte oyun dahil olması muhtemel görünüyor.

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